İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler 15 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te provokatif 'bayrak yürüyüşü' düzenleyen fanatik Yahudiler ile İsrail polisi, 15 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 15 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı, diğer yaralılar ise sahada tedavi edildi.

Yaralanmalar, plastik mermi, fiziksel şiddet ve biber gazı kullanılması nedeniyle meydana geldi.

Fanatik Yahudilerden biber gazlı saldırılar

İsrail polisinin, Filistinlilerin girişini engellediği Eski Şehir'e giren bazı fanatik Yahudiler, burada Filistinli esnafın dükkanlarına zarar vererek, Filistinlilere biber gazı ve taşlarla saldırdı.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde de fanatik Yahudilerin Filistinli yaşlı bir kadını tekmeleyerek yüzüne biber gazı sıktığı görüldü.

Fenalaşan kadını, Filistinli gençler ilk yardım yapmak üzere taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.

İsrail güçleri, bugün erken saatlerden itibaren Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde en az 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Fanatik Yahudiler, bu sabah İsrail bayrakları açarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi buradaki Müslümanlara müdahale etmişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.