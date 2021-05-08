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İsrail güçleri Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

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08.05.2021 23:31:44
İsrail güçleri Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere saldırdı

Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akçaabatlıselçuk

Terörist , gasp ,yağmacı ,DİN ,İNANÇ DÜŞMANI bir SİYASİ IRK ve AKIL ve DESTEKÇİLERİ de BELLİDİR .Batıya köpeklik eden arap,sudi islam ülkeleri kendine gelmelidir .Halk larıda bu suça ortak olmaktadır SUSARAK

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İHH Ramazan
İHH Ramazan