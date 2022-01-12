İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıktı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli sivillere ait 5 ev ile bazı tesisleri yıktığı bildirildi.

İşgal devleti İsrail'in Filistin topraklarındaki yıkım ve saldırıları sürüyor.

İsrail'in ihlallerini belgeleyen yerel aktivist Basil el-Adve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkımların El-Halil'in güneyindeki Fahit köyünde gerçekleştiğini söyledi.

Avde, İsrail güçlerinin köyde 18 kişinin yaşadığı 5 ev, bir su kuyusu ile yem depolama ve hayvan barınağı olarak kullanılan 5 tesisi yıktığını belirtti.

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı ve genel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşılan köyde gelir kaynaklarının zarar gördüğüne dikkati çeken Filistinli aktivist, yıkılan konutlarda yaşayan 18 kişinin de evsiz kaldığını aktardı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, 2021'in başından aralık ortasına kadar Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında yaşanan olaylarda ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin basınına göre, İsrail ordu güçleri, Cenin ve El-Halil'e bağlı beldelerde yaptığı ev baskınlarında iki Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca, El-Halil'in kuzeyindeki bir askeri kulede konuşlu İsrail güçlerinin, Filistinli bir grup gence gerçek mermiyle müdahale ettiği belirtildi.

Olayda yaralanan 2 kişinin de çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise "3 Filistinlinin bir araçtan inerek bölgedeki bir askeri noktaya molotofkokteyli attığı" belirtildi.

Açıklamada, ordunun bu kişilerin üzerine ateş açarak birini yaraladığı, diğer kişileri aramak için de operasyon yürütüldüğü aktarıldı.

17 Filistinli gözaltına alındı

Bölgedeki kaynaklar ayrıca, İsrail ordusunun dün gece Cenin'de 7, El-Halil'de de 10 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti

Öte yandan İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 80 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi.

Celceliye Köyü Belediye Meclisi Başkanı Fuad Fattum, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köye baskın düzenlediğini ve Ömer Abdulmecid Esad'ı (80) kelepçeli halde darbettiğini söyledi.

İsrail askerlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığını aktaran Fattum, köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde bulduklarını dile getirdi.

Fattum, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye nakledilen 80 yaşındaki Esad'ın kurtarılamadığını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Esad'ın hastaneye ulaştırıldığında vefat etmiş olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den saldırıya kınama

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail askerlerinin Esad'ın ölümüne yol açan saldırgan davranışını kınadı.

Iştiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, "Ebu Hani (Ömer Abdulmecid Esad) bugün şafak vakti işgal askerlerinin saldırısına uğraması sonucu şehit oldu. İşgal askerleri ve yerleşimcilerin benimsediği terör ideolojisini yansıtan bu suçu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.