İsrail güçleri Filistinli iki balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında Filistinli iki balıkçıyı gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yönetimi Sivil İrtibat Biriminin, Gazze açıklarında perşembe gününden bu yana haber alınamayan Filistinlilere ait bir balıkçı teknesinin, İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu bilgisini verdiği kaydedildi.

Açıklamada, teknedeki 2 balıkçının avlanma mesafesini aştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, gözaltında tutulan balıkçıların, Muhammed Abdurrezzak Bekr ve oğlu Sabit Bekr adlı Filistinliler olduğunu söyledi.

Halen gözaltında tutulan balıkçılarla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, bu sabah 5 Filistinli balıkçıyı daha aynı gerekçeyle gözaltına aldıktan sonra salıvermişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.