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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 34 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 34 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

9 Dakika Önce
2022-01-07 21:28:37
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 34 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde 15 Filistinlinin plastik mermiyle, 7 kişinin de müdahale esnasında kaçarak yaralandığı ve çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin beldenin giriş ve çıkışlarını kapattığı, ambulansların bölgeye giriş ve çıkışında engeller oluşturduğu, sahada bulunan ilk yardım ekiplerinin yaralılara müdahale etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin Nablus'a bağlı Beyt Decin beldesinde gerçekleştirilen gösterilere müdahalesinde de 12 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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