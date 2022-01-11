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TIMETURK / DÜNYA / İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden Filistinli öğrencilere müdahale etti, 5 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

4 Saat Önce
2022-01-11 18:51:14
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etmek için Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 5 kişi plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, dün Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenlemiş biri yaralı olmak üzere 5 Filistinli öğrenciyi gözaltına almıştı.

Filistin'in en köklü eğitim kurumlarından Birzeit Üniversitesinde yaklaşık 15 bin öğrenci öğrenim görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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