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İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 5 kişi de yaralandı.

3 Saat Önce
2021-09-26 09:01:23
İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, başta Ramallah yakınlarındaki Beyt Anan köyü ve Cenin'e bağlı Kefr Burkin beldesi olmak üzere Batı Şeria'nın 5 farklı bölgesinde gözaltı baskınları sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Beyt Anan'da 3, Kefr Burkin'de 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği olaylara tepki olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde atılabilecek roketlere karşı hazırlık yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin Hamas hareketi üyesi olduğu iddia edilirken, olaylara ilişkin Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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