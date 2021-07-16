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TIMETURK / DÜNYA / İsrail güçleri 25 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri 25 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde 25 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

3 Saat Önce
2021-07-16 21:14:03
İsrail güçleri 25 Filistinliyi yaraladı

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Filistinliler cuma namazı sonrası, Nablus'a bağlı Beyta beldesi, Beyt Decen köyü ile Kalkilya'ya bağlı Kefr Kaddum beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Beyta beldesi ile Beyt Decen köyündeki müdahalesinde 10 Filistinli gerçek, 15'i ise plastik mermiyle yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Biri AA için çalışan serbest foto muhabiri 2 basın mensubu yaralandı

Beyt Decen köyündeki gösterilere müdahalede yaralananlar arasında biri Anadolu Ajansı için çalışan serbest foto muhabiri Nidal İştiyye olmak üzere 2 foto muhabirinin olduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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