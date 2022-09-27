İsrail gerilimi tırmandırıyor! Kudüs’te Roş Aşana gerginliği

İsrail Mescid-i Aksa ve Batı Şeria’daki gerginliği artırma siyasetine şimdi de Roş Aşana’yı bahane etti. Mescid-i Aksa’ya Yahudiler baskın düzenlerken el-Halil’deki İbrahim Camii de ibadete kapatıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail, Kudüs ve Filistin'in diğer bölgelerinde gerilimi artırmaya devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrailli fanatik yerleşimciler tarafından baskın düzenlendi.

ROŞ AŞANA BAHANELİ BASKINLAR

İsrail polisi, önceki gün Yahudilerin kutladığı "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki varlığını arttırdı. Genç yaştaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılması engellendi. Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya gelirken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtildi. Fas Kapısı'ndan giriş yaparak içeride fotoğraf çektiren İsrailli fanatik yerleşimciler, kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Yaşanan saldırı, aşırı sağcı örgütlerin geçen haftalarda Mescid-i Aksa'ya toplu baskınlar düzenleme çağrılarının ardından yaşandı.

İBRAHİM CAMİİ'Nİ İBADETE KAPATTILAR

İsrail yönetimi, Yahudi yılbaşı bahanesiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail ordusunun, "Yahudilerin ibadet edeceği" gerekçesiyle dün akşam saat 22.00'ye kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını söyledi.

İsrail askerlerinin, caminin bulunduğu El Halil'in eski şehir bölgesindeki yoğunluğunu artırarak, buradaki Filistinlilerin hareket özgürlüğüne sert kısıtlamalar getirdiğini ifade eden, Recebi, "Yerleşimciler, Müslümanlara kapatılan caminin tümünü ele geçirerek, müzik çalıyor, alkış tutuyor, şarap içiyor ve caminin çevresinde gürültülü şekilde danslar ediyorlar." dedi.Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait bir vakıf olduğuna dikkati çeken Filistinli yetkili, "Caminin Yahudileştirilmesi için bu kışkırtıcı davranışlarla kutsallığının ihlal edildiğini" söyledi.

TÜRK DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nınkudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” denildi. .