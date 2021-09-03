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TIMETURK / DÜNYA / İsrail gerçek mermi kullandı, 1 Filistinli şehit

İsrail gerçek mermi kullandı, 1 Filistinli şehit

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i gerçek mermiyle 15 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-09-03 00:12:08
İsrail gerçek mermi kullandı, 1 Filistinli şehit

Filistinli onlarca genç, Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı protesto etti. Sınırda meşaleler yakan gençler ayrıca araç lastiklerini ateşe verdi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Olaylarda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan 26 yaşındaki Ahmed Mustafa Salih hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

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Göstericilerden 5'i gerçek mermiyle yaralanırken, 10 kişinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu veya farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı.

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"Gece Kargaşa Birimi" adı altında 6 gündür bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

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AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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