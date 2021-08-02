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TIMETURK / DÜNYA / İsrail gemisine saldırının ardından İranlı Büyükelçi Britanya Dışişleri'ne çağrıldı

İsrail gemisine saldırının ardından İranlı Büyükelçi Britanya Dışişleri'ne çağrıldı

Geçen hafta Londra merkezli İsrailli bir şirketin işlettiği Liberya bayraklı Mercer Street isimli petrol tankerine Umman açıklarında saldırıldığını duyuran Britanya'dan İran'a karşı hamle geldi.

2 Saat Önce
2021-08-02 15:32:16
İsrail gemisine saldırının ardından İranlı Büyükelçi Britanya Dışişleri'ne çağrıldı

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İran'ın 6 Temmuz'da göreve başlayan Londra Büyükelçisi Muhsin Baharvend, bir ay geçmeden, İsrail ile İran arasında adı konmamış deniz savaşıyla ilgili bir olay nedeniyle Britanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Britanya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Bakan James Cleverly, İran'ın uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye sokan eylemleri derhal kesmek zorunda olduğunu teyit etti ve uluslararası hukuka göre deniz araçlarının serbestçe yol alması gerektiğinin altını çizdi" denildi.

Daha önce Londra'dan yapılan açıklamalarda, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in Zodiac Grubu'na bağlı Zodiac Maritime şirketinin işlettiği, Japon şirkete ait, Liberya bayraklı petrol tankeri Mercer Street'in perşembeyi cumaya bağlayan gece Hint Okyanusu'nda Umman açıklarında saldırıya uğradığı ve iki mürettebatın öldüğü duyurulmuştu.

ABD, Britanya ve İsrail'in saldırıdan sorumlu tuttuğu İran suçlamaları kesin dille reddederken, İran Dışişleri Bakanlığı 'Tahran'ın güvenliğine yönelik her hamleye güçlü karşılık vereceği' uyarısında bulundu.

Üstüne Britanya Dışişleri'nin İranlı elçiyi bakanlığa çağırmasıyla, yarın aşırı muhafazakar İbrahim Reisi'nin yemin ederek İran cumhurbaşkanlığı görevine başlaması öncesi gerginlik tavan yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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