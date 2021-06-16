İsrail, Gazze Şeridi'ni yeniden bombalamaya başladı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil alanları bombalamaya başladı.

İsrail, yangın balonların fırlatılmasını sebep göstererek Gazze Şeridi'ndeki sivil alanları bombalamaya başladı. Son 15 dakika içerisinde çok sayıda hava saldırısı rapor edildi.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLAYAN GERGİNLİK

Aşırı sağcı Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasıyla "Bayrak Yürüyüşü" düzenledi. Bu yürüyüşe karşı Filistinli gruplarda protesto yürüyüşü düzenledi. Bayrak Yürüyüşü'nü Gazze Şeridi'nde protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri tarafından ateş açıldı. Yürüyüş boyunca çok sayıda Filistinli de gözaltına alındı.

İSRAİL RAMAZAN'DA DA SALDIRMIŞTI

Gazze'deki Filistinli gruplar 10 Mayıs'ta İsrail polisine Mescid-i Aksa'dan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için yerel saatle 18:00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin tanınan sürede çekilmemesi üzerine Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail tarafına çok sayıda roket attı.

İsrail ise bu roketleri gerekçe göstererek 10 Mayıs'ta "Surların Muhafızı" adıyla Gazze'ye saldırı başlattı.

Başta ABD olmak üzere uluslararası camiadan gelen baskıların ardından İsrail, 21 Mayıs'ta başlayan ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin zoraki ateşkesi kabul etmesi İsrail muhalefeti tarafından sert şekilde eleştirilirken, bu durum başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında zafer olarak kutlandı.

Her ne kadar Filistinli gruplar büyük bir zafer kazandıklarını söyleseler de saldırılar ablukanın boyunduruğu altındaki Gazze'de büyük acılar bıraktı.

İsrail, 11 gün boyunca Gazze'yi havadan ve karadan bombaladı.

Saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirdi, 1948 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında yaralananlardan 610'u çocuk.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.