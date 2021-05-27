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İsrail gazetesinden bir ilk

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı. Gazate haber için 'Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu' manşeti kullanıldı.

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Google News - Timeturk
27.05.2021 11:54:34
İsrail gazetesinden bir ilk

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı.

Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

AA-24661021

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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