İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail zulmü devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'yı basması ile başlayan gerilim İsrail'in Gazze'yi bombalaması ile devam etti. İsrail Gazze'de siviller ve çocukları katletmeye başladı. Peki İsrail Filistin'e neden saldırdı? İsrail Gazze'yi neden bombalıyor? İsrail neden Filistin'i bombalıyor? İsrail'in devlet terörü uyguladığı Filistin'de 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a, yaralı sayısı 830'a yükseldi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail zulmü devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'yı basması ile başlayan gerilim İsrail'in Gazze'yi bombalaması ile devam etti. İsrail Gazze'de siviller ve çocukları katletmeye başladı. Peki İsrail Filistin'e neden saldırdı? İsrail Gazze'yi neden bombalıyor? İsrail neden Filistin'i bombalıyor? İsrail'in devlet terörü uyguladığı Filistin'de 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a, yaralı sayısı 830'a yükseldi.

İsrail Filistin'e neden saldırdı?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Operasyonlarda kadı, çocuk demeden sivilleri katleden İsrail ordusu durmak bilmiyor. Orantısız güç kullanımı ile dünyadan da tepki alan İsrail ABD'nin çekilkili tutumu nedeniyle saldırılara devam ediyor. İsrail terörü Filistin'de devam ediyor.

İsrail Gazze'yi neden bombalıyor?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a, yaralı sayısı 830'a yükseldi.

Kudüs meselesi nedir?

Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor.

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail, 1980 yılında kabul ettiği kanunla Kudüs'ü "bölünmez başkenti" ilan etti. Ayrıca aynı kanunla kentte yaşayan Araplara vatandaşlık verildi.

Araplar da Doğu Kudüs'ü ileride kurulması muhtemel Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor. 1993 yılında imzalanan Oslo Barış Anlaşmaları'nda Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileri aşamalarında ele alınması öngörülüyor.

İsrail devletine ait meclis, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar gibi resmi kurumlar Kudüs'te yer alıyor.

Ancak İsrail'in Kudüs üzerindeki başkent ilanı uluslararası alanda tanınmıyor. İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te tutan hiçbir ülke bulunmuyor. Trump'ın açıklaması bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin de İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunuyor. Ancak Türkiye, Kudüs'te diplomatik temsilcilik bulunduran az sayıda ülkeden birisi.

Türkiye'nin Filistin Yönetimi ile ilişkilerini sürdürmek amacıyla Kudüs'te başkonsolosluğu bulunuyor. Kudüs Başkonsolosluğu'nda Türkiye büyükelçi düzeyinde temsil ediliyor.

ABD'den İsrail yanlısı açıklama

İsrail'in günlerdir uyguladığı şiddet ve zulme rağmen ABD'den gelen açıklamalar İsrail'i destekler nitelikte oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcüleri, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. TRT World Muhabiri Yunus Paksoy'la Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın diyaloğu da ABD'nin bakış açısının özeti gibiydi.

Paksoy'un, "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklindeki sorusuna Sözcü Price, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hissetmemek zor. İşte tam da bu yüzden bugün sivil yaşamı korumak için sınırlama ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduk" yanıtını verdi.

AB'den İsrail saldırıları sonrası açıklama

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilime değinerek, “AB, çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil ölüm ve yaralanmadan dolayı endişe duyuyor. Tüm çabalar sivil kayıpları önlemeye ve gerilimi azaltmaya yönelik olmalıdır” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.