İsrail-Filistin çatışmasına asimetrik bakış

'Her iki tarafın hedefleri asimetrik olduğundan ve birbiriyle tamamen ilgisiz olduğundan, her iki taraf da hedeflerine ulaşabilir. Bu operasyon neticesinde elde edilemeyecek olan ise, askerden arındırılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşullarının iyileştirilmesidir....'

"İsrail ile Hamas arasındaki mevcut askeri operasyonlar en azından geçici olarak sona eriyor gibi görünüyor.Türünün önceki tüm operasyonları gibi, tamamen asimetrik bir savaş oldu." değerlendirmesini yapan Jerusalempost gazetesinin yazarlarından Susan Hattis Rolef, " Hamas ve İslami Cihad, İsrail yerleşim bölgelerinin genel yönünde 4.500'den fazla füze ve roket atarken (sadece 240'ı binalara çarptı - geri kalanlar İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından durduruldu, açık alanlara veya Gazze Şeridi içinde düştü ) askeri tesisleri hedeflemek için başarısız girişimlerde bulundu. İsrail, Hamas füze ve roketlerini durdurdu. Hamas ve İslami Cihad askeri altyapılarını ve yeteneklerini yok etmek için tasarlanmış 6500 stratejik hedefe saldırdı" değerlendirmesini yaptı.

"İsrail kuvvetleri Gazze Şeridi'ne girmediğinden ve hiçbir Filistinli savaşçı sınırı İsrail'e geçmeyi başaramadığı için, çok sayıda Hamas ve İslami Cihad mensubu öldürülmesine rağmen, yüz yüze herhangi bir çatışma olmaksızın askeri bir operasyon oldu." diyen Rolef şöyle devam etti:

"İsrail'in maalesef çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının seyri. İsrail 12 sivil kayıp verdi ve tek bir İsrail askeri bir tanksavar roketi tarafından öldürüldü.Hamas'ın saldırılarındaki hedefleri, Şeyh Jarrah'daki Araplar ve Filistinlilerin tahliye edildiği doğu Kudüs'teki diğer mahalleler ve El Aksa Camii çevresindeki ve içindeki son olaylar nedeniyle İsrail'i cezalandırma arzusunun yanı sıra geçen Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin iptal edilmesine rağmen, Batı Şeria'daki Filistin siyasi arenasında prestij ve nüfuz kazanacağı anlaşılıyor; El Aksa Camii ve Tapınak Dağı yerleşkesi konusunda nüfuz kazanmak; İsrail'de Yahudiler ve Araplar arasında bir arada yaşama şansını zayıflatmaya çalışmak"

"İsrail'in operasyondaki hedefleri, Hamas ve İslami Cihad askeri yeteneklerine ciddi, uzun vadeli zarar vermek ve Koruyucu Kenar Operasyonundan bu yana yedi yıl içinde aşınan Hamas karşısında İsrail'in caydırıcılığını geri vermekti." diyen Rolef şunlara dikkati çekti:

"Her iki tarafın hedefleri asimetrik olduğundan ve birbiriyle tamamen ilgisiz olduğundan, her iki taraf da hedeflerine ulaşabilir. Bu operasyon neticesinde elde edilemeyecek olan ise, askerden arındırılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bazıları bunu başarmanın tek yolunun İsrail'in Gazze Şeridi'ni belirli bir süre için yeniden işgal etmesi olduğunu söylüyor ki şu anda bunu yapmak istemiyor. Söylemeye gerek yok, Hamas bu denklemi tamamen reddediyor.

Bu arada Arapların Yahudilere ve Yahudilerin İsrail içindeki Araplara yönelik saldırıları arasındaki simetri veya asimetri ile ilgili beyhude argüman devam ediyor."



Rolef "Geçen Salı, Polis Komiseri Kobi Shabtai, Lod ve Ramle'deki yerel yetkililere, şiddetin patlak verdiği Yahudi-Arap karma topluluklarındaki huzursuzluğu önlemek için dronlar ve kameralar kullanmayı öngören bir plan sundu. Ancak, Shabtai'nin vesileyle yaptığı bir açıklama, Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın gazabını ona dökmesine neden oldu." diyerek makalesini şöyle sürdürdü:

"Shabtai, "karma şehirlerdeki ayaklanmalara karışan herkes terörist" demiş, her iki tarafta da teröristlerin olduğunu ve "polis tüm teröristleri adalete teslim edecek. " Ohana'nın tepkisi, “Komiserin çirkin bir açıklaması yapılmamalıydı. Politika, terörist isyancılara karşı sert davranmaktır. Simetri var ve yoktu.

Evet, Araplara saldıran az sayıdaki Yahudi de sert muamele görecektir. Ancak bundan "iki taraf" a kadar çok uzun bir mesafe var. " MK Bezalel Smotrich (Dini Siyonizm), Shabtai'nin kovulması çağrısında bulundu... İsrail'in karma şehirlerindeki mevcut şiddet patlamasına dahil olan Yahudilere göre, her iki tarafta da teröristlerin olduğu ve hepsinin barış içinde bir arada yaşama tehdidi oluşturduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Terörist, teröristtir ve kelimenin üzerinde mutabık kalınan bir tanım olmamasına rağmen, genellikle sivillere karşı - hedefli ya da tesadüfi - geleneksel olmayan yolların kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli türlerde şiddet eylemlerini içerir. Kurbanları sindirme ve sıklıkla onlara fiziksel zarar ve hatta ölüme neden olma niyetiyle açık bir askeri çatışma. Teröristin amacı, bazı siyasi, dini, milliyetçi, devrimci ve hatta kriminal bir hedefe ulaşmak olabilir, ancak aynı zamanda bir nefret ve ırkçılık geçmişine dayanan geçici, ikinci dereceden öfke ve hayal kırıklığından da kaynaklanabilir.

Yine de, "bir adamın teröristi diğerinin özgürlük savaşçısıdır" önermesiyle baş başa kalıyor, muhtemelen bu yüzden birçok İsrailli, Arap-İsrail çatışmasında Yahudilerin de terörist olarak görülebileceğine dair basit bir öneriyi çirkin buluyor.

Sorun şu ki, bu aynı insanlar, genel olarak Arap terörizminin ve özelde de Filistin terörizminin çoğu Arap ve Filistinli tarafından devleti olmayan ve hiçbir devleti olmayan bir halkın ulusal mücadelesinde meşru bir araç olarak görülmesi önerisine aynı ölçüde öfkeliler. Ordu, bir devlete, çok güçlü bir orduya ve üyelerinin (yani Filistinlilerin) günlük yaşamlarını ve kaderlerini kontrol etme araçlarına sahip bir halkla yüzleşmede....."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.