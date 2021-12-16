DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Son toplantı bugün! Erdoğan asgari ücreti açıklayacak
‘Libya’da başbakanlık binası kuşatıldı’
AK Partili vekil Aydemir: Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil
Asansör tacizcisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Şeytana Uydum'
Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda düşüş
Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne olur?
Kar yağışını izlemek için çıktığı tepeden 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Faiz inerse altın ne olur? Faiz düşüşü dövizi nasıl etkiler? Faiz kaç puan inecek?
Faiz kararı öncesi dolarda tarihi yükseliş!
Borsa güne yükselişle başladı
FED faizi sabit tutarsa dolar, altın yükselir mi? FED faizi değiştirmezse ne olur?
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye dostane uyarı: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın!
Yunus Elitaş kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş nereli, kaç yaşında?
Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaştı mı?
Osman Develioğlu kimdir? Osman Develioğlu nereli?

TIMETURK / DÜNYA / 'İsrail, Esed rejimine ait askeri noktalara saldırdı'

'İsrail, Esed rejimine ait askeri noktalara saldırdı'

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

4 Saat Önce
2021-12-16 07:03:50
'İsrail, Esed rejimine ait askeri noktalara saldırdı'

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in, yerel saatle 00.50'de ülkenin güneyindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Bir rejim unsurunun öldüğü ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak çoğunu düşürdü." ifadesi yer aldı.

- İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırılar

Esed rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye iline, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illerine, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 19 Temmuz'da Halep iline, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.​​​​​​​

İsrail'in düzenlediği ileri sürülen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş