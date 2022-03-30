DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler?
Rusya'dan İran açıklaması
Melisa Sözen 'Kırmızı Oda' hakkında ne dedi?
Yıldız Holding’den Seçme Eserler [email protected]’de
Bakanlıktan 'Katar'a 2,5 milyon canlı hayvan ihracatı' açıklaması
Suudi Arabistan'dan Mısır'a mevduat desteği
Almanya’nın kamu borcunda rekor artış
Ünzile Yüksel kimdir? İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel nereli, kaç yaşında?
Kanser hastaları oruç tutabilir mi? Kemoterapi alan oruç tutabilir mi?
Suriyeli askerlere Ukrayna'da savaşmaları için ayda 7 bin dolar maaş
Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Rıdvan Uz milletvekili mi?
İsrail en yüksek alarm seviyesine geçti
Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı? Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi?
KDV düzenlemesi fiyata ne kadar yansıyacak?
Ukrayna'dan ''Rusya ile barış anlaşması'' açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / İsrail en yüksek alarm seviyesine geçti

İsrail en yüksek alarm seviyesine geçti

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkede son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine alarm seviyesini en yükseğe çıkardıklarını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-30 16:15:58
İsrail en yüksek alarm seviyesine geçti

İsrail Başbakanı Lapid, ülkesini ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Kudüs'te görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Schallenberg'in ziyaretinin İsrail'de peş peşe düzenlenen silahlı saldırıların gölgesinde gerçekleştiğine işaret eden Lapid, "Arkadaşım Alexander; keşke bugün sizi, sizin gibi büyük bir İsrail dostuna yakışacak şekilde ağırlayabilseydim. Ancak aksine zor ve sancılı bir günde buluşuyoruz. Dün beş kişi bir terörist tarafından öldürüldü. Bu, bir hafta içinde aynı türde düzenlenen üçüncü saldırı." diye konuştu.

Beni Barak kentinde düzenlenen dün akşamki saldırının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını söyleyen İsrailli Bakan, "Alarm seviyemizi 'Duvarların Muhafızı Operasyonu'ndan (Mayıs 2021'de Gazze'ye karşı düzenlenen İsrail saldırıları) bu yana en yüksek seviyeye çıkarmaya ve sahadaki kuvvetlerimizi önemli ölçüde güçlendirmeye karar verdik." dedi.

Lapid, "Bugünkü toplantımız, bu hafta başında ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanları ile yapılan Necef Zirvesi'nde olduğu gibi teröre en iyi tepkidir." ifadelerini kullandı.

- Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

- İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş