DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi
İsrail'e uluslararası uçuşlar durduruldu
Uzmanlar: İsrail Filistinlileri boyun eğdirmekten aciz kaldı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Yok kozmetikçiymişim, kürcüymüşüm, otçuymuşum. Külliye'de böyle bir şey yok
Boşnak lider Dzaferov'dan Netanyahu'ya sert tepki
ANALİZ: “Sen fotoğrafı çek, savaşı ben çıkarırım”
Katar'dan Gazze'ye acil nakdi yardım
THY'den uçuş bileti açıklaması
İtalyan Sendikalar Birliği'nden İsrail karşıtı karar
'İsrail ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur'
Beşiktaş'ta gündem Marko Livaja! Görüşmeler başladı
Peru’da mezarlıklarda yer kalmadı
Times Of Israel: İsrail Gazze'de ateşkesi gözden geçiriyor
Çavuşoğlu: Ümmet bizden liderlik bekliyor
BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

İsrail'e uluslararası uçuşlar durduruldu

İsrail'e uluslararası uçuşların tümü askıya alındı. Haber, İsrail merkezli 'Calcalist' adlı gazetede yer aldı. Uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı ve İsrail hava yolunun yalnızca iç uçuşlar için kullanımda olduğu belirtildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.05.2021 15:00:36
İsrail'e uluslararası uçuşlar durduruldu

İsrail'e uluslararası uçuşların tümü askıya alındı. Royal Caribbean da İsrail'e deniz seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Haber, İsrail merkezli "Calcalist" adlı gazetede yer aldı. Uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı ve İsrail hava yolunun yalnızca iç uçuşlar için kullanımda olduğu belirtildi.

İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

Haberde, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için açık olduğu, şirketlerin ise 18 Mayıs Salı gününe kadar uçuş yapmak istemediği ifade edildi.

İsrail Havalimanları Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dün yapılması planlanan 40 uçak seferinin iptal edildiği belirtilmişti.

Royal Caribbean uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan şirket, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden İsrail'e yönelik seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle İsrail'in Hayfa Limanı'ndan seferlerin haziran ayında başlamasının planlandığı duyuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş