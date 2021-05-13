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İsrail'e bir şok daha: Lübnan'dan roket saldırısı

Reuters haber ajansının İsrail televizyon kanalı Kanal 13'ten aktardığına göre Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlendi.

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13.05.2021 22:00:42
İsrail'e bir şok daha: Lübnan'dan roket saldırısı

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi. 

 

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. 

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

16 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha hayatını kaybetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan