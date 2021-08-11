İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’ten Fas'a ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığı Fas'a gitti.

Lapid, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Rabat'ta İsrail'in irtibat bürosunu açacak ve Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya gelecek.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve Sosyal Yardımlaşma Bakanı Meir Cohen de ziyaret sırasında Lapid'e eşlik ediyor.

Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan olacak.

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.