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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ilk ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

18 Dakika Önce
2021-09-30 11:55:47
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ilk ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, Bahreyn'de Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani tarafından karşılandı.

Lapid'i taşıyan uçakta İsrail ile Bahreyn bayraklarının yanı sıra zeytin dalı sembolü ve "barış, gelecek, ortalık" kelimelerinin yazılı olması dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında Lapid, İsrail'in Manama Büyükelçiliğini açacak.

Lapid'in Bahreyn ziyaretinde iki ülke arasında bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor.

Böylece Lapid, Bahreyn'e resmi ziyarette bulunan ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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