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İsrail Dışişleri Bakanı 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

1 Saat Önce
2022-06-19 22:46:57
İsrail Dışişleri Bakanı 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail'i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti. .

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