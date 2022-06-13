İsrail'den vatandaşlarına ''Türkiye'yi derhal terk edin'' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye'deki İsraillilere yönelik saldırı girişiminin Türk ve İsrailli yetkililer tarafından önlendiği yönündeki haberlerin ardından vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etme çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 'İranlı casusların İstanbul'da İsraillilere karşı aktif biçimde saldırı planları yaptığı yönündeki haberler üzerine Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarına 'mümkün olan en kısa sürede' ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Lapid, yaptığı açıklamada, "Gerçek ve yakın bir tehlike mevcut. Halihazırda İstanbul'daysanız, en kısa zamanda İsrail'e dönün. İstanbul'a seyahat planınız varsa da iptal edin. Hiçbir tatil canınızdan önemli değil" ifadelerini kullandı.

Bakan, İran'ın 'İsraillilere karşı terör saldırıları düzenlemeye yönelik birkaç girişimi' olduğunu iddia etti.

Daha önce Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, İran'ın Türkiye'yi ziyaret eden İsrail vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.

Haberede, Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun, geçen ay İsraillilere yönelik saldırı planlarının Türk ve İsrailli güvenlik birimleri tarafından önlendiği kaydedilmişti.