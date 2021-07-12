İsrail'den 'Ürdün flörtü' yorumu

'Yeni Bennett-Lapid hükümeti, İsrail'in en uzun sınırını, yaklaşık 300 kilometreyi paylaştığı ve İsrail'in uzunluğunun çoğu boyunca uzanan Ürdün ile ilişkileri geliştirmekle ilgileniyor'

İsrail merkezli The Jerusalem Post'un internet sitesinde "editoryal görüş" olarak yapılan yorumda "İsrail ve Ürdün bir kez daha iyi komşu olabilir mi?" başlığı kullanılarak bir değerlendirme yapıldı. Değerlendirmede,"1994'te iki ülke bir barış anlaşması imzaladığında var olan yüksek umutların aksine, ticaret, turizm veya diplomatik işbirliğinde çok az ilerleme kaydedildi" ifadeleri yer aldı.

"Son günlerde İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerde hoş bir gelişme olduğuna dair işaretler var.Geçen hafta, Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Yair Lapid arasında Ürdünlü mevkidaşı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı görüşmede, İsrail'in bu yıl Ürdün'e ek 50 milyon metreküp su satması konusunda anlaşmaya varıldı" değerlendirmesine yer verildi.

"Buna ek olarak, Başbakan Naftali Bennett Ürdün Kralı II. Abdullah ile Amman'da gizlice bir araya geldi ve bu, Ürdün hükümdarı ile bir İsrail başbakanı arasında dört yıldan fazla bir süredir yapılan ilk görüşmeydi" denilde.

Yorumda şunlar kaydedildi:

Liderler düzeyinde görüşme

"Cumartesi gecesi Abdullah, göreve başlamasından dolayı kendisini tebrik etmek için Başkan Isaac Herzog'u aradı. Cumhurbaşkanının sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, kral “iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin son zamanlarda normal seyrine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi... Açıkça, yeni Bennett-Lapid hükümeti, İsrail'in en uzun sınırını, yaklaşık 300 kilometreyi paylaştığı ve İsrail'in uzunluğunun çoğu boyunca uzanan Ürdün ile ilişkileri geliştirmekle ilgileniyor . Görünüşe göre Jordan da ilişkiyi onarmak istiyor. 1994'te iki ülke bir barış anlaşması imzaladığında var olan yüksek umutların aksine, ticaret, turizm veya diplomatik işbirliğinde çok az ilerleme kaydedildi.

Mart ayında, Benjamin Netanyahu'nun hükümeti altında, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Kudüs'teki Tapınak Dağı'ndaki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeyi planladığı, ancak geziyi kendi silahlı muhafızlarıyla yapmasına izin verilmediği zaman, yeni bir dip noktaya ulaşıldı"

Ortak önemli çıkarlar var

İsrail ve Ürdün'ün birçok yönden birbirine bağımlı olduğunun hatırlatıldığı yazıda şunlara dikkat çekildi:

" Ayrıca barışın bölgesel olması gerektiğini ve BAE ve Bahreyn ile yapılan anlaşmaların bağımsız olarak var olamayacağını gösterdi.Diplomatik gerilimlere rağmen, İsrail ve Ürdün, her iki ülkeye yönelik ortak tehditler ve uzun, ortak sınır nedeniyle iyi ve devam eden güvenlik işbirliğini sürdürmeye devam etti.

İsrail'in Ürdün'ün güvenli ve istikrarlı kalmasını sağlamakta stratejik bir çıkarı var. Ürdün sınırının son birkaç on yıldır sessiz kalması, İsrail'in savunma stratejisinin temel ilkelerinden biri oldu. Ürdün, İsrail ile Irak'tan ve hatta daha uzaklardan kaynaklanan tehditler arasında bir tampon görevi görüyor. Nüfusu Filistinli çoğunluğu içeren Haşimi Krallığı, Filistin Yönetimi bölgelerinden kaynaklanan terör tehdidinden de endişe duyuyor. Bu nedenle İsrail ve Ürdün'ün birkaç önemli ortak çıkarı var. İsrail'in doğu komşusu iyi durumda değil. Ekonomisi, koronavirüs pandemisinin yansımalarından kötü bir şekilde etkilendi"

" İsrail açıkça komşusuna yardım eli uzatmakla ilgileniyor"

Yazıda şöyle devam edildi: "...Buna ek olarak, sözde Arap Baharı ve Suriye iç savaşının başlamasından 10 yıl sonra, tahminen bir milyon göçmen Ürdün'e sığınarak ekonomi ve su dahil kaynaklar üzerindeki yükü artırdı.

Barış anlaşmasının şartlarına göre İsrail, Ürdün'e yılda yaklaşık 50 milyon metreküp su sağlıyor. İsrail, Ürdün'ün aksine, su ihtiyacının çoğunu Akdeniz kıyısındaki tuzdan arındırma projeleriyle karşılayabiliyor. Kızıldeniz ile Ölü Deniz arasında Ürdün'ün ciddi su kıtlığını hafifletmeye yardımcı olabilecek ortak bir kanal inşa etme planlarında ilerleme olmaması, gerginliğin nedenlerinden biri.

Abdullah'ın önümüzdeki hafta Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor ve Bennett'in de bu yaz başkanla görüşmesi bekleniyor. Ürdün hükümdarının İsrail başbakanıyla açık açık görüşerek halkına normalleşme mesajı göndermeye istekli olması iyi bir haber olurdu.

İsrail açıkça komşusuna yardım eli uzatmakla ilgileniyor. Ürdün, kendi adına, dostluk eli kabul etmelidir. İki ülke arasındaki iyi bağlar hem bölgeye hem de bölgeye yarar sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.