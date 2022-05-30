İsrail’den Türkiye’ye seyahat uyarısı

İsrail, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşları için uyarı yaptı. Yapılan uyarıda “Türkiye şu anda İsrailliler için yüksek düzeyde riskli bir ülke” ifadelerine yer verildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yolculuk yapmayı planlayan İsrail vatandaşları için seyahat uyarısını yükseltti.

Bloomberg'ün aktardığına göre kararın gerekçesi olarak güvenlik kuruluşlarının, İranlıların tüm dünyadaki İsraillilere zarar verme girişimlerine dair artan endişeleri gösterildi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye şu anda İsrailliler için yüksek düzeyde riskli bir ülke” ifadelerine yer verildi. Harry Theocharous isimli bir pilot da kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre Ocak-Nisan döneminde İsrail'den Türkiye'ye gelen turistlerin sayısı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 632 artışla 157 bini aştı.

Bu dönemde İsrailli turistlerin Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasındaki payı yüzde 2'ye yükseldi.

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