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TIMETURK / DÜNYA / İsrail'den tepki çeken paylaşım

İsrail'den tepki çeken paylaşım

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından Türkiye ile ABD arasındaki F-35 görüşmeleriyle alay niteliğinde paylaşımda bulunuldu. Büyükelçilik tepki çeken paylaşımın siber saldırı nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

49 Dakika Önce
2021-11-03 10:27:53
İsrail'den tepki çeken paylaşım

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği "onaylı" Instagram hesabından, Türk-ABD heyetlerinin görüşmesine ilişkin bir alıntı fotoğrafla alay niteliğinde paylaşımda bulunuldu.

Tepkiye neden olan paylaşımla ilgili İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabının siber saldırıya maruz kaldığı vurgulanırken, "Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz" denildi.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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