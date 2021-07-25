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İsrail’den tepki çeken hareket: Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli aile, İsrail'in istediği yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

1 Saat Önce
2021-07-25 21:54:42
İsrail’den tepki çeken hareket: Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

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Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Cebel El-Mukebbir Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Şukayrat ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Filistinli Halil Şukeyrat ile eşi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için 70 metrekarelik evlerini kendileri yıkmak zorunda kaldı.

İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEKİ YIKIMLARI

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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