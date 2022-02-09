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TIMETURK / DÜNYA / İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Esad rejiminin haber kanalı el-İhbariyye, İsrailin başkent Şamın çevresini hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti. Haberde, 'Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak bazılarını düşürdü.' ifadesi kullanıldı.

49 Dakika Önce
2022-02-09 08:49:38
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

AA'nın haberine göre; Esad rejimi, 31 Ocakta da Şamın çevresine İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011den bu yana Suriyede zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. .

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