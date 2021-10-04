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İsrail'den Şeyh Cerrah’taki ailelere “koruyucu kiracılık” teklifi
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İsrail'den Şeyh Cerrah’taki ailelere “koruyucu kiracılık” teklifi

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan 4 Filistinli aileye 15 yıllığına 'koruyucu kiracılık' önerisinde bulundu.

57 Dakika Önce
2021-10-04 21:54:44
İsrail'den Şeyh Cerrah’taki ailelere “koruyucu kiracılık” teklifi

İsrail'in Yeidot Ahronot gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi (İsrail'deki en yüksek yargı organı), Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin tahliyesi konusunda öneride bulundu.

Haberde, mahkemenin, Filistinli ailelerin 15 yıl boyunca veya başka bir anlaşmaya varılana kadar “koruyucu kiracı” olarak tanınması önerisi yaptığı belirtildi. Mahkemenin önerisine göre, evlerine el konulması tehdidiyle karşı karşıya bulunan Filistinli aileler bu süre zarfında, evlerin yapıldığı arazinin sahibi olduğunu iddia eden “Nahalat Shimon" derneğine kira ödeyecek. Mahkemenin önerisine ilişkin Filistinli ailelerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistinli aileler tehcir tehdidiyle karşı karşıya

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında 4 ailenin itirazını reddetmişti. İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi'nde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada da nihai karar çıkmamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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