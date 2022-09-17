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İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

9 Saat Önce
2022-09-17 08:07:39
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, 5 Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı. İsrail makamlarındansa söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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