İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.
2022-09-17 08:07:39
Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Sputnik'in haberine göre, 5 Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı. İsrail makamlarındansa söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
YORUMLAR (0)