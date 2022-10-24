DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6050 ₺

EURO

18,7580 ₺

ALTIN

995,92 ₺

BİST

3.976,36 ₺

TIMETURK / DÜNYA / İsrail'den saldırı! Şam'da çok sayıda patlama

İsrail'den saldırı! Şam'da çok sayıda patlama

İsrail, öğle saatlerinde Suriye'nin başkentinin çevresine füze saldırısı gerçekleştirdi.

3 Gün Önce
2022-10-24 16:04:22
İsrail'den saldırı! Şam'da çok sayıda patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da güçlü patlamalar meydana gelirken, patlamalara İsrail'in füze saldırısının neden olduğu ortaya çıktı.

Suriye menşeli SANA'nın aktardığına göre yerel saatle 14.00 sularında İsrail kuvvetleri işgal altındaki Filistin toprakları üzerinden Şam kenti civarındaki bazı noktalara füze fırlattı.

Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin bazılarını engellediği açıklandı.

Suriye Savunma Bakanlığı saldırı sonucu bir askerin yaralandığını ve füzelerin isabet ettiği yerlerde maddi hasarın oluştuğunu açıkladı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş