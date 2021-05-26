İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı
Lübnan'da İsrail'in bölgeden çekilişini kutlayan göstericilere İsrail askerleri gaz bombası ile saldırdı.
İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyi El-Adeyse'de gösteri yapan Hizbullah destekçilerine gaz bombası attı.
Göstericiler, İsrail'in bölgeden çekilmesinin 21. yılını kutluyordu.
FİLİSTİN VE HİZBULLAH BAYRAKLARI TAŞIDILAR
Yüzlerce araçla sınır bölgesine gelen göstericiler, Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyarak kutlama yaptı.
İsrail, 25 Mayıs 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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