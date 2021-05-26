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İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı

Lübnan'da İsrail'in bölgeden çekilişini kutlayan göstericilere İsrail askerleri gaz bombası ile saldırdı.

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Google News - Timeturk
26.05.2021 00:37:38
İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyi El-Adeyse'de gösteri yapan Hizbullah destekçilerine gaz bombası attı.

Göstericiler, İsrail'in bölgeden çekilmesinin 21. yılını kutluyordu.

FİLİSTİN VE HİZBULLAH BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Yüzlerce araçla sınır bölgesine gelen göstericiler, Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyarak kutlama yaptı.

İsrail, 25 Mayıs 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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