İsrail'den Kuran ayetleriyle alay eden paylaşım

Gazze Şeridi'nde yönelik ölümcül ve yıkımcıl saldırılarına sürdüren İsrail, Kuran ayetleriyle alay eden bir paylaşımda bulundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönelik ölümcül ve yıkımcıl saldırılarına sürdüren İsrail, Kuran ayetleriyle alay eden bir paylaşımda bulundu.

İsrail devletinin resmi Arapça sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'de sivil yerleşimlerin hedef alındığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda fotoğrafın üzerine, Kuran'daki Fil Suresi'nin ayetleri yazıldı.

Fil Suresi, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusunun ebabil kuşlarının taşıdığı taşlarla yok edildiği "Fil Hadisesi"nden bahseden bir sure.

İsrail yetkililerinin sıklıkla sosyal medya üzerinden İslam dinini ve Müslümanları hedef alan hakaret içerikli ve tahrik edici paylaşımlarda bulundukları biliniyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda bugüne kadar büyük kısmı kadın ve çocuk en az 212 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.