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TIMETURK / DÜNYA / İsrail’den kritik iddia: İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi

İsrail’den kritik iddia: İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi

İsrail yönetimi, 'İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini' iddia etti.

2 Saat Önce
2021-10-04 14:51:02
İsrail’den kritik iddia: İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş adamlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verildi.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberlerin aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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