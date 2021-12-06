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İsrail’den İran’a tehdit: İhlallerinin bedelini ödemeli
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İsrail’den İran’a tehdit: İhlallerinin bedelini ödemeli

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tahran'a ihlallerinin bedelinin ödetilmesi gerektiğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-12-06 07:09:31
İsrail’den İran’a tehdit: İhlallerinin bedelini ödemeli

İsrail hükümetinin haftalık toplantısının açılışında konuşan Bennett, İran'ın nükleer programına yönelik uluslararası müzakerelerde bir önceki anlaşmadan geri adım attıklarını ve daha sert bir tutum izlediklerini belirtti.

İran'ın Fordo nükleer tesisinde yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye devam ettiğini dile getiren Bennett, görüşmelere katılan ülkelerin Tahran'a daha kesin bir tutumla hem uranyum zenginleştirip hem de müzakere edemeyeceğinin aktarması gerektiği görüşünü öne sürdü.

Bennett, İsrail hükümetinden Dışişleri Bakanının Avrupa'ya gittiğini, Savunma Bakanı ve Mossad Başkanı'nın da bu bağlamda ABD'ye gideceğini aktararak, "Müzakere turlarının arasında ortaya çıkan fırsat penceresini ABD'deki dostlarımıza bu durumu anlatarak en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İran'ın zenginleştirme alanındaki dört nala ilerleyişine karşı farklı bir yöntem kullanmak için tam da doğru zaman" dedi.

İran ile imzalanacak kötü bir anlaşmanın İsrail için ulusal güvenlik sonuçları doğuracağını vurgulayan Bennett, "İran ihlallerinin bedelini ödemeye başlamalı. İran rejiminin hedefi yaptırımları kaldırmak. İran'ın amacı terörizm ve nükleer alanda yaptıklarına devam etmek ve bu defa milyarlarca dolarla daha da güçlenmek, tüm faaliyetlerinde rüzgarı arkasına almak istiyor" şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakereler 3 Aralık'ta anlaşma sağlanamadan sona ermiş, görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği bildirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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