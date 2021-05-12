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İsrail'den Hamas'a hava saldırısı: Gazze Tugay Komutanı İsa hayatını kaybetti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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12.05.2021 17:25:25
İsrail'den Hamas'a hava saldırısı: Gazze Tugay Komutanı İsa hayatını kaybetti

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının bilançosuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail saldırısında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 Kassam mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de hastane çıkışı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen askeri operasyonlarda Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam edeceğini söylemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan