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TIMETURK / DÜNYA / İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek

İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek

İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş bölgesiyle ilgili olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) destek verdiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-21 00:45:05
İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor." ifadelerini kullandı.

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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