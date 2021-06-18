DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Haliti: Sırbistan’ın tehlikeli planları var
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı
Çin aşısı Sinovac ile Almanya'ya gidilir mi? Sinovac aşısı olanlar Almanya'ya gidebilir mi?
Aşı yaptıranlar Almanya'ya turist vizesi ile gidebilir mi?
2 doz BioNTech aşısını olan Almanya'ya gidebilecek
İzmir, 'Gladyo ve uyuyan hücreler'
FETÖ Lideri'nin yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
Berat Albayrak kimin düğününe katıldı? Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu?
AYM raportörü, HDP iddianamesinin kabulünü istedi
Türkiye dünyada birinci sırada!
“Habertürk’ün karanlık tiplerle samimi ilişkileri”
Analiz: Cezayir'deki seçim sonuçları, Tebbun'a birçok seçenek sunuyor
Somali'de askeri üsse bombalı saldırı
HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu?
Kim, ABD ile 2 yönlü politika izleyecek

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal devleti uçakları bugün de Gazze'de ve kentin güneyindeki Han Yunus’taki bazı yerleri bombaladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 09:44:51
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de ve kentin güneyindeki Han Yunus'ta hedefleri vurdu. Tel Aviv, operasyonun nedeni olarak Gazze tarafından İsrail'e gönderilen 'yangın balonları' olduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Geçen gün Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına kundaklama balonları fırlatıldı. Cevap olarak, savaş uçakları, Hamas'a ait askeri yerleşkeleri ve bir roket fırlatma alanını vurdu." denildi.

Açıklamada "İsrail ordusu şefi Aviv Kohavi perşembe günü geç saatlerde IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) düşmanlıkların yeniden başlaması da dahil olmak üzere çeşitli senaryolara hazırlık ve hazırlığını artırma emri verdi" ifadelerine yer verildi.

Yangın balonları ve hava saldırıları, İsrail ile Hamas yöneticileri arasında 21 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve 11 gün süren şiddetli çatışmalara son veren ateşkesten bu yana yapılan ilk eylemler oldu.

AFP'nin aktardığına göre, "saldırılardan kısa bir süre sonra, İsrail'in hava saldırısı uyarı sirenleri çalarken Hamas üyeleri ağır makineli tüfeklerle ateş açtı."

İsrail itfaiyesi en son perşembe günü Gazze'den İsrail tarafına 'yangın balonlarının' gönderildiğini duyurdu.

Balonlar, Gazze'yi çevreleyen tarım arazilerini ve çalıları ateşe vermeyi amaçlayan temel araçlar olarak kullanılıyor.

Gazzeli yetkililere göre, bölgede geçtiğimiz ay yapılan saldırılarda en az 260 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ise 13 vatandaşının öldüğünü duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş