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İsrail'den Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araziye el konulmasına onay

İsrail Yerel Planlama ve İnşa Komitesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistinlilere ait bir araziye Yahudi yerleşimciler lehine el konulmasına onay verdi.

23 Saat Önce
2021-10-13 18:43:46
İsrail'den Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araziye el konulmasına onay

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, Kudüs'teki İsrail Yerel Planlama ve İnşa Komitesinin kararıyla Givat Hamatos yerleşim birimini genişletilerek, söz konusu arazide kamu binası ve yol yapılacağı iddia edildi.

Müsadere için onaylanan arazinin büyüklüğü hakkında bilgi verilmezken, Filistinlilere ait arazinin ele geçirilmesiyle Kudüs ile Beytüllahim arasındaki bağlantının kesileceğine işaret edildi.

Gazetenin haberinde İsrail'in 2014'ten beri bu planı uygulamak istediği, ancak uluslararası baskılar ve eleştiriler sebebiyle ertelediği ifade edildi.

Filistinli ve uluslararası yetkililer, Givat Hamatos yerleşim biriminin iki devletli çözüm fırsatlarını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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