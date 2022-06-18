İsrail'den bir ''Türkiye'' uyarısı daha: Ülkede kalanlar kendilerini otel odasına kilitlesin

İsrailli üst düzey yetkililer, Türkiye'de yaşayan tüm İsrail vatandaşlarından Türkiye'yi terk etmelerini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, İran'ın Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına saldırı planladığı iddiasıyla İstanbul'da bulunan tüm vatandaşlarına şehri terk etme çağrısı sonrasında İsrail cephesinden bir açıklama daha geldi.

İsrailli üst düzey yetkililer İran'ın hafta sonu İstanbul'da İsraillilere terör saldırısı düzenlemeye çalıştığına dair "somut" tehditler olduğu konusunda uyarılarda bulunarak tüm İsrail vatandaşlarından Türkiye'yi derhal terk etmelerini istedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Times of Israel sitesine konuşan siyasi ve güvenlik yetkilileri, İsrail'in "İranlı ajanların İsraillileri öldürmeyi veya kaçırmayı" planladığı endişeleri üzerine Türkiye'deki vatandaşlarına derhal evlerine dönme çağrısı yaptı.

Yetkililer yaptığı açıklamada, herhangi bir İsraillinin otellerde, restoranlarda ve diğer eğlence merkezlerinde hedef alınabileceği ve "İstanbul'u hemen terk etmesi" konusunda çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAYANLAR KENDİLERİNİ OTEL ODALARINA KİTLESİN"

Yapılan uyarıda, Türkiye'den ayrılamayan İsrail vatandaşlarının kendilerini otel odalarına kilitlemeleri ve İsrailli olduklarına dair işaretleri gizlemeleri söylendi.

Aynı zamanda İsrail'in Channel 12 yetkilileri, İsrail ajanlarının Türkiye'de saldırıları engellemek için Türk mevkidaşlarıyla omuz omuza çalıştıklarını ve yerel yetkililerle mükemmel bir işbirliği olduğunu kaydettiklerini aktardı.