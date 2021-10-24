DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ev hapsindeki adam eşiyle anlaşamadığı için cezaevini tercih etti
ABD'deki Halkbank davası ne olacak?
Kış beslenmesinin kritik noktaları
İsrail’den bir işgal kararı daha
ANALİZ: ‘Enerji kıtlığı yok, sisteme koyu yeşil makyaj yapılıyor’
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
Milli mücadeleden milli eğitime
İslamiyetin kabulü öncesi Türk sanatı
‘En iyi 100 dizi’ listesine Türkiye niye giremedi?
Fenerbahçe Stadı'nda ''Yönetim istifa'' sesleri
İlk İslami tahkim merkezi İstanbul’da kurulacak
Kiliseden çıkan müzik kitleleri sürükledi
SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
Kimyon maskesi cildi yaşlanmaktan koruyor
İkinci el otoda altın çağ yaşanıyor

TIMETURK / DÜNYA / İsrail’den bir işgal kararı daha

İsrail’den bir işgal kararı daha

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerine 1355 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açılacağını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararı kınadı.

1 Saat Önce
2021-10-24 22:29:03
İsrail’den bir işgal kararı daha

İsrail İskan Bakanı Zeev Elki, Walla News sitesinde yer alan açıklamasında, "Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi Siyonist vizyon açısından gerekli ve önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yahuda ve Samiriye yerleşim birimlerinde uzun bir süredir inşaatın durduğunu belirten Elki, yeni konutların yapılması için ihale açılacağını kaydetti. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ihale açma kararını kınadı.

Açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında sömürgeci yerleşim birimleri inşa etmekte ve işgal projelerini uygulamakta açıkça ısrar ediyor, uluslararası toplumun ve ABD'nin bu konudaki tavrını göz ardı ediyor." ifadelerini kullanıldı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş