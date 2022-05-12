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İsrail'den Batı Şeria'da 4 bin konutluk Yahudi yerleşim birimine onay
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İsrail'den Batı Şeria'da 4 bin konutluk Yahudi yerleşim birimine onay

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 4 bin konutluk yasa dışı Yahudi yerleşim birimine onay verdi.

9 Saat Önce
2022-05-12 21:17:59
İsrail'den Batı Şeria'da 4 bin konutluk Yahudi yerleşim birimine onay

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail'in Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'ne bağlı Yüksek Planlama ve İnşa Konseyi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 4 bin konutun yer alacağı yasa dışı Yahudi yerleşim birimini onayladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Nablus, merkezdeki Ramallah, el-Halil ve Beytüllahim çevrelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin inşasını içeren planlar konseyde kabul edildi.

İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), yasa dışı yerleşim birimlerinin planlarının duyurulması üzerine yaptığı açıklamada, "Bu inşa planlarının onaylanması sadece barış ümitlerine değil gelecekteki Filistin ekonomik gelişimine bir tokat niteliğindedir. Yasa dışı yerleşim birimlerinin inşası, İsrail'in çıkarına aykırı ve sadece sağ kanattaki partilerin arzularını giderme çabasıdır." değerlendirmesini yapmıştı.

Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre aykırı

İnsan hakları örgütlerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 660 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yapılaşması yasa dışı yerleşim yeri olarak kabul ediliyor.

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