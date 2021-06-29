İsrail'den BAE'ye üst düzey ziyaret

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etti.

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etti.

Lapid ve beraberindeki heyet, havalimanında BAE'li yetkililerce karşılandı.

Bu ziyaretle beraber Lapid, BAE ile normalleşme süreci sonrası ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli bakan oldu.

Lapid, ziyaret kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed el Nahyan'ın yanı sıra, ülkedeki Yahudi topluluğu ile de temaslarda bulunacak.

İki günlük ziyarette Lapid, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu'nun da açılış törenlerine katılacak.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.