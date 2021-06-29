DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya’dan kritik hamle: İngiliz uçak gemisinin de bulunduğu Akdeniz'de tatbikat
Endonezya'da feribot battı: 6 ölü, 3 kayıp
9.1 şiddetinde 10 dakika sallanmak
Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak
Fed: Enflasyon dinamikleri ve başa çıkabilme yetisi
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 846 yeni vaka, 53 can kaybı
İzmir'de helikopter destekli kaçak avcılık operasyonu
Danıştay'dan ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı
Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed: Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor
RTÜK yeni üyelerini seçti
Saddam, Suriye’ye İsrail’e karşı gizli zirve teklif etmiş
Adalet Bakanı Gül'den ''Elmalı Davası'' açıklaması
Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini 'yanılsama' olarak nitelendirdi
Macaristan'da ilk; Osmanlı dönemine ait cami ve konak kalıntısı bulundu
Lübnan lideri Avn'dan ''protesto'' açıklaması: İfade özgürlüğü kaosa dönüşmemeli

İsrail'den BAE'ye üst düzey ziyaret

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.06.2021 17:27:58
İsrail'den BAE'ye üst düzey ziyaret

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etti.

E5CZPoqXIAAGxYZ

Lapid ve beraberindeki heyet, havalimanında BAE'li yetkililerce karşılandı.

Bu ziyaretle beraber Lapid, BAE ile normalleşme süreci sonrası ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli bakan oldu.

E5CZN3MWUAETASj

Lapid, ziyaret kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed el Nahyan'ın yanı sıra, ülkedeki Yahudi topluluğu ile de temaslarda bulunacak.

İki günlük ziyarette Lapid, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu'nun da açılış törenlerine katılacak.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş