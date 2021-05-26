İsrail'den 'Antisemitik reddetme' analizi

İsrail medyası Filistin'de yapılanların 'davalarının yeterince dile getirilemediğine' atfederken Filistine yönelik desteklerin de 'Antisemitizme' fazla kulak verilemediğine bağlamaya çalışmakta...

Gazze ve İsrail için zorlu ve kanlı 11 günün ardından,bu çatışmanın en büyük çıkarımlarından birinin hem İsrail içinde hem de uluslararası alanda kamuoyundaki yalanların gücü olduğu açıktır. Dünyanın orantısız bir şekilde İsrail-Filistin çatışmasına odaklandığı bir haber değil, ancak Şeyh Jarrah ile olan bu çatışmanın başlangıcından itibaren birincil savaş alanı Gazze veya Kudüs değil, kamuoyunun savaşı....

Bu ifadeler Jerusalem Post yazarlarından Emily Schrader'in...

"İsrail, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak parçaları toplamaya başlarken, dünyanın geri kalanı, uluslararası basın da dahil olmak üzere, sahadaki gerçeği yanlış sunmaya yönelik organize çabaların ardından yaşıyor ve sonuç, antisemitizmde korkunç bir dalgalanma. Operasyonun ilk roketi atılmadan önce, sosyal medyada Şeyh Jarrah davasıyla ilgili İsrail karşıtı dedikodular çılgına dönüyordu. Arapça ve İngilizce olarak, Filistinli savunucular bunun henüz nihai bir karara varmamış devam eden bir dava olduğu gerçeğinden kaçınmak için ortak bir çaba sarf ettiler." yorumunda bulunan Schrader şunlara dikkati çekiyor:

"Uluslararası basın soruşturma yapmak yerine İsrail'i sertçe vurdu, İsrail'in "toprak çaldığını" ve "Filistinlileri sürdüğünü", elbette "Nakba"yı ima ederek anlattı. Bu, gerçeğin kasıtlı olarak yanlış bir beyanıydı - gerçek şu ki, Yahudiler toprağa sahipti ve aslında 1948'de Ürdünlüler tarafından bir etnik temizlik kampanyasında toprağın mülksüzleştirildi. Şeyh Jarrah konusundaki tartışmanın ardından, Hamas taraftarlarının toplu halde toplanıp açıkça şiddet çağrısında bulunmasıyla Tapınak Dağı'nda ayaklanmalar patlak verdi. Ayrıca görüntüler, Kudüs Günü kutlamalarını bozmak ve önlemek için polise taş ve molotof kokteylleri ile saldıran ve havai fişek atan isyancıları gösterdi. Uluslararası medya, bu olayları doğru bir şekilde haber yapmak yerine, İsrail'in "Tapınak Dağı'na saldırdığını" bildirdi; bu daha sonra, İsrail polisinin basitçe barışçıl masum Filistinlilere saldırdığına dair bir anlatıyı güçlendirmek için sosyal medyada sonsuz kez tekrarlandı ve abartıldı. Ramazan ayında dua etmeye çalışıyor. Elbette gerçek tamamen farklıydı."

Yazarın bu ifadelerini yorumlayan Ortadoğu medyasının muhabirleri tek yanlı propaganda yapıldığını ve olayların nasıl çarpıtıldığının bu satırlarda barizce görüldüğüne de dikkat çektiler....

Hamas ve İran'a suçlama

Makale şöyle devam etmekte: "İran'ın da desteğiyle Hamas ve Filistin İslami Cihadı gibi Filistinli gruplar, durumu kendi siyasi avantajlarına çevirebileceklerini fark ettiklerinde zaman kaybetmediler. Hamas, Kudüs'e roket atarak düşmanlıklara başladı ve Gazze sınır topluluklarından kuzey İsrail'e kadar İsrail sivil hedeflerini hedef alan 4.500 roketten oluşan 11 günlük bir kampanyayı başlattı. Hamas'ın bu siyasi manevrası nedeniyle düzinelerce Filistinli ve birkaç İsrailli ölmüş olsa da, uluslararası medya ve İsrail karşıtı gruplar, sahada olup bitenlerin tamamen yanlış bir resmini çizmeye devam ettiler. IDF askeri hedeflere odaklanırken ve sivillerin bulunduğu binaları tahliye ederken, medya İsrail'in savaşının Filistinlilere değil Hamas'a karşı olmasına rağmen İsrail'in Filistinlilere saldırdığını bildirmeye devam etti. Bu kasıtlı yanlış beyan, İsrail'in Filistinlileri soykırım yapmaya çalışan barbar bir savaş suçu rejimi olduğu anlatısına yardımcı oluyor - iki milyonluk bir nüfustaki birkaç yüz kişinin savaş için istatistiksel olarak küçük bir sayı olduğu gerçeğini boşverin. Bu yanlış habercilik nedeniyle, medya ve ABD Kongresi'nin aşırılık yanlısı üyeleri de dahil olmak üzere her türden İsrail karşıtı aktörler, İsrail'in "etnik temizlik", "soykırım" ve "apartheid" iftiralarını başarılı bir şekilde yayabildiler."

Kışkırtma imiş!

Yazar yorumunda şöyle devam ediyor: "Bu kışkırtmanın yan ürünleri felaket oldu - küresel antisemitizmde muazzam bir artış. Ve gerçeklere aldırmaksızın bash-İsrail kervanına atlamak için bu kadar hızlı davranan "Filistin yanlısı" sesler, bugün gördüğümüz şiddetli antisemitizmdeki rollerinin sorumluluğunu almıyorlar.Sinagoglar tahrif edildi; Yahudiler tükürüldü, lanetlendi, saldırıya uğradı ve dövüldü; Yahudi mahalleleri taciz ve şiddetle hedef alındı ​​- hepsi "anti-Siyonizm" adına. Bu sadece isyanlarla ilgili bir dizi Yahudi karşıtı olayda Yahudilerin saldırıya uğradığı İsrail'de meydana gelmiyor. İngiltere, Fransa ve Almanya ve ABD'de meydana geliyor. Nazilerden bu yana antisemitizmin belki de en keskin yükselişinde, Yahudiler evlerini terk etmekten ya da kimliklerini kamuoyuna göstermekten korkuyorlar..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.