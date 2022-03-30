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TIMETURK / DÜNYA / İsrail'den 5 kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklama

İsrail'den 5 kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklama

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

15 Dakika Önce
2022-03-30 00:09:07
İsrail'den 5 kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklama

İsrail'de bir hafta içinde üçüncü kez böyle bir saldırı olduğuna işaret eden Bennett, terörle mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı:

"Kalbim bu akşam sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Yaralıların iyileşmesi için dua ediyorum. Güvenlik güçleri iş başında. Teröre karşı azim, gayret ve demir yumrukla mücadele edeceğiz. Bizi buradan çıkaramayacaklar. Biz kazanacağız."

5 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre bu akşam saatlerinde Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmiş, saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

Üst üste silahlı saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. AA .

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