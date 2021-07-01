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İsrail'deki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı
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İsrail'deki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı

İsrail'de son günlerdeki koronavirüs vakalarının yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi.

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01.07.2021 21:40:40
İsrail'deki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yeni vakaların büyük kısmının Delta varyantı kaynaklı olsa da hastalığı ağır geçirenlerin sayısının önceki dalgaya göre düşük olduğu ifade edildi.

Ülkede Aralık 2020'de başlayan üçüncü dalgada her 1000 vakadan ortalama 20-30'unun hastalığı ağır geçirdiği, Delta varyantında ise bunun 3-5 kişi olduğu dile getirildi.

Haberde, Delta varyantında ağır hasta sayısının önceki dalgaya oranla daha düşük olmasının nedenine ilişkin bilgi verilmese de İsrail'de nüfusun yüzde 55'ine yakınına Kovid-19 aşısının iki dozu da yapılmış durumda.

AKTİF VAKA SAYILARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de dün 307 yeni vaka tespit edildiği ve bunun nisan ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 54'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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