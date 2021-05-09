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İsrail’de siren sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi

İsrail’de Filistin tarafından atıldığı iddia edilen roketler nedeni ile ülkenin güney kesiminde siren sesleri yükseldi.

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09.05.2021 23:30:31
İsrail’de siren sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi

Filistin ve İsrail arasındaki tansiyon artarak devam ediyor. İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen roketler nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Vatandaşları uyarmak üzere ise kentin birçok noktasında siren sesleri yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Aşkelon kentinde savunma sistemlerinin devreye girdiği doğrulanırken, Gazze Şeridi'nden 2 roket atıldığı iddia edildi.

IDF, roketlerden 1'inin boş alana düştüğünü, hava savunma sisteminin ise diğer roketi havada imha ettiğini aktardı.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL GÜÇLERİ, KUDÜS'TE FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Kudüs kentinde bulunan Isawiya kasabasından İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırması sonucu 1 Filistinli yaralandı, 3 Filistinli gözaltına alındı.

Olayların İsrailli yerleşimcilerin kasabayı işgal etmeye çalışması ve Filistinlilerin İsrailli yerleşimcilerin engellemeye çalışması sonucu çıktığı aktarıldı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye gelen İsrail güçlerinin, Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği bildirildi.

İsrail güçleri, dün Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 8 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan