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TIMETURK / DÜNYA / İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü

İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü

İsrail'de bir hafta içinde üçüncü kez saldırı düzenlendi.

53 Dakika Önce
2022-03-29 21:54:25
İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentindeki silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırgan ilk olarak apartmanlara ve balkonlardaki insanlara ateş açtı. Ardından sokaktan geçen insanlara ve araçlara saldırdı.

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İsrail polisi güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdükten sonra vurularak etkisiz hale getirildi. Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

NTV

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