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İsrail’de Netanyahu dönemi kapandı

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. İsrail’de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

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Google News - Timeturk
13.06.2021 21:23:07
İsrail’de Netanyahu dönemi kapandı

İsrail'de 23 Mart'taki erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından başlayan siyasi krizde sona gelindi.

Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada güvenoyu aldı.

Netanyahu'nun 12 yıllık Başbakanlık görevi resmen sona erdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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