DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!
2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi?

TIMETURK / DÜNYA / İsrail'de koronavirüs vakaları 900 bini aştı

İsrail'de koronavirüs vakaları 900 bini aştı

İsrail'de koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 902 bin 148'e yükseldi.

5 Saat Önce
2021-08-09 12:20:02
İsrail'de koronavirüs vakaları 900 bini aştı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 371 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 7 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 542'ye, toplam vaka sayısının 902 bin 148'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 31 bini geçtiği ülkede hastalardan 360'ının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarının bazılarını yeniden yürürlüğe sokmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş